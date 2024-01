“Chiamarsi Bomber”, nota piattaforma online con 2 milioni di follower su Instagram e circa 1,2 milioni su Facebook, parla anche andriese grazie a Sabino Virgilio. Giovane, nonché studente trapiantato a Bologna, svolge un ruolo chiave in qualità di social media manager del fenomeno del web che ha portato in auge in cosiddetti “bomber” del calcio. Sabino è stato ospite nella trasmissione mattutina di Telesveva “Caffellatte”, in cui ha raccontato come è avvenuto il suo ingresso all’interno di “Chiamarsi Bomber”.

“Chiamarsi Bomber” è anche testata giornalistica, dietro c’è dunque un importante lavoro di redazione.

Sin dagli esordi la pagina ha esaltato i famosi “bomber”, calciatori che con la loro dialettica hanno fatto parlare e soprattutto divertire il mondo dei social, come Antonio Picci, calciatore barese divenuto famoso proprio grazie a “Chiamarsi Bomber” dopo un’intervista rilasciata ai microfoni di Telesveva quando militava nella Vigor Trani.

Sabino, anche se a Bologna da tempo, porta sempre con sé Andria e la Puglia. Un legame imprescindibile.

Il servizio.