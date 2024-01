Il comune di Andria ha bandito le gare per la realizzazione dei tre progetti PINQUA finanziati con fondi PNRR che puntano ad annullare la “spaccatura” in due parti della città federiciana per via della linea ferroviaria. Si tratta di progetti complementari alle tre stazioni del tracciato (Nord, Centro e Sud) in corso di interramento e riguardano edilizia e mobilità sostenibile, viabilità, aree verdi e servizi vari. Tra le opere più rilevanti, previsto un sottopassaggio carrabile nei pressi della stazione Andria Sud e anche piste ciclabili, parcheggi e nuove aree a verde. Entro il 29 gennaio 2024 dovranno essere presentate le offerte per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei progetti che sono stati finanziati per un totale di circa 45 milioni di euro, 15 per ciascuno. Il bando di gara è stato pubblicato il 28 dicembre 2023. Tempi ristretti, secondo alcuni progettisti, considerando che bisognerebbe preparare una progettazione esecutiva dettagliata e complessa, tanto che alcuni professionisti ritengono possa essere necessario lavorare giorno e notte per presentare una documentazione tecnica attendibile. Da Palazzo di Città l’assessore alla Visione Urbana, l’arch. Annamaria Curcuruto, ha spiegato che i tempi anche se ristretti rispettano le scadenze imposte dal Ministero. Il comune di Andria, inoltre, dovrà rendicontare l’attuazione dei tre progetti PINQUA entro il 31 marzo 2026, così come previsto dall’accordo con l’Unione Europea. Materialmente significa che, tra la scadenza dei bandi e la successiva aggiudicazione, ci saranno circa due anni di tempo per portare a termine i tre cantieri. La pubblicazione degli appalti rappresenta il passo fondamentale per la realizzazione delle opere dopo la prima approvazione dei progetti preliminari, curati da tre gruppi di professionisti, da parte del consiglio comunale a novembre scorso. L’assessore Curcuruto si è detta fiduciosa sulle offerte nonostante i tempi ristretti e ha sottolineato come i progetti siano stati elaborati e trattati in maniera trasversale per raggiungere un’armonia complessiva tra i PINQUA e il Grande Progetto di interramento della ferrovia da parte di Ferrotramviaria.