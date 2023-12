Si rafforza in Puglia il movimento politico meridionalista Io Sud, presieduto da Adriana Poli Bortone. Il segretario regionale Gioacchino Monterisi, che ha proceduto alle nomine di concerto con Poli Bortone, annuncia che a Brindisi è stato nominato segretario provinciale Francesco Saponaro, ufficiale in congedo della Guardia di Finanza. Brindisino di nascita, Francesco Saponaro ha vissuto nella città pugliese la sua adolescenza prima di intraprendere la carriera militare maturando la propria esperienza professionale in diverse città del nord Italia, ma anche nella sua terra d’origine, tra Brindisi e Lecce.

Altra adesione quella dell’avvocato andriese esperta in diritto di famiglia Francesca Magliano, da sempre in primo piano contro la violenza di genere, presidente e fondatrice dell’associazione “Le Amiche per le Amiche”, un network di promozione e di solidarietà al femminile. Eletta consigliere comunale nel 2015 con la lista civica Alleanza per Andria, anche assessore alle politiche sociali del Comune di Andria ed assessore alla cultura, Magliano si inserisce nel direttivo regionale di Io Sud con la delega ai rapporti con l’associazionismo e la costituzione di nuovi nuclei nazionali “Le Amiche per Le Amiche”.