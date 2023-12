Dopo i giorni dell’attesa – culminata con la serata di Piazza Duomo di venerdì 22, quando con “Historiae in Musica e Versi in Prosa” si è reso un singolare tributo popolare allo Svevo, con la ciliegina della distribuzione ai “sudditi” dei dolci a Lui più graditi – tutto è pronto per l’Evento clou della Rievocazione Storica, voluta dall’Assessorato alle Radici del Comune di Andria, nell’ambito di un più ampio progetto dell’Assessorato Regionale al Turismo e sotto l’egida dell’Unesco.

Tale rievocazione mira a celebrare l’829Anniversario della nascita dell’Imperatore Svevo, (Jesi, 26 dicembre 1194) legato ad Andria Fidelis da un legame addirittura ancestrale, quasi “viscerale”, come recita la nota epigrafe posta sulle mura di Porta Sant’Andrea.



Si comincerà nella mattinata del 26 a Castel del Monte (ore 10.30) con un omaggio speciale al sovrano: uno spettacolo/esibizione di Alta Falconeria, che vedrà protagonisti quei rapaci a lui tanto cari, al punto di aver loro dedicato uno specifico Trattato di alto valore scientifico. In serata, invece, Festa di Compleanno in Piazza Duomo (ore 19.00) dove lo “Stupor Mundi” giungerà a cavallo, debitamente scortato da un drappello di cavalieri e uomini d’arme, entrando nella amatissima Andria Fidelis appunto attraverso Porta Sant’Andrea.

Ad attenderlo nobili, popolani, sbandieratori, falconieri, musici e mangiafuoco, in un’atmosfera di grande gaudio e di forte suggestione collettiva.

“Crediamo molto in questa iniziativa – ha ricordato l’Assessore alle Radici del Comune di Andria, Cesare Troia. Un evento che mira a consolidare e valorizzare sempre più la trama secolare esistente tra lo Stupor Mundi, Castel del Monte e la nostra Comunità. Riteniamo altresì che tale rievocazione, e la sua reiterazione annuale, possa fungere da concreto volano per convogliare su Andria Fidelis l’interesse di un pubblico vasto ed eterogeneo con conseguenti benefici anche per l’economia locale.”

Appuntamento dunque per tutti a Castel del Monte e Piazza Duomo per condividere in un clima di autentica festa popolare un’inedita kermesse tra storia leggenda, mito, musica medievale, racconti, artisti, cavalieri, dame, saltimbanchi, falconieri, cibo, vino, dolci e…. tanto altro ancora!