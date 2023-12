Domenica 24 dicembre 2023, a partire dalle ore 11,30, sul sagrato della Parrocchia B.V. Immacolata di Andria la comunità Salesiana organizza la Pettolata di Don Bosco. Ad un costo simbolico di € 2,00 sarà possibile acquistare un cartoccio di pettole. Un gesto semplice e tradizionale insaporito da un pizzico di solidarietà per la comunità Salesiana. Un invito rivolto a tutti coloro che, domenica prossima, tra musica, luminarie, saranno a passeggio sulla via dei negozi in cerca degli ultimi regali. Domenica vi aspettiamo per scambiarci gli Auguri e per degustare assaporare le pettole.