Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal Questore Roberto Pellicone nel centro storico e centro città di Andria, un equipaggio di “Volante”, transitando nei pressi del Palazzo di Città, notava un capannello di persone vicino al motore esterno di un condizionatore che presentava anomalie nel funzionamento collocato al piano interrato di un palazzo.

Gli Agenti, anche sulla base di precedenti episodi di occultamento di quantitativi di droga all’interno dei motori dei condizionatori collocati sulla pubblica via ne ispezionavano, quindi, minuziosamente l’interno, rinvenendo: una pistola “Walther” P22; una pistola “Beretta” cal. 7.65; una pistola “Bernardelli” modello “P.ONE” con matricola abrasa; un borsello in pelle con all’interno una scatola contenente 50 cartucce, 2 caricatori con 17 cartucce totali ed altre 2 cartucce sfuse; due involucri confezionati con nastro isolante contenenti 95 cartucce.

Ciascuna pistola presentava un caricatore inserito e completamente rifornito; sia le pistole che le munizioni risultavano nuove, in perfetto stato di funzionamento. Il tutto veniva sequestrato. Sono in corso indagini per risalire alla provenienza delle armi e per verificare se siano state utilizzate per compiere atti criminosi.