Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di A.V.O. (associazione-volontari-ospedalieri) odv di Andria:

«L’azione volontaria incarna una scelta di stile di vita imperniata sui valori e sulle esperienze di dono e gratuità. Un sorriso, una stretta di mano, un pensiero incoraggiante, l’ascolto empatico non hanno prezzo quando ci accorgiamo che sono accolti e hanno generato fiducia, coraggio e serenità per affrontare il momento difficile. Maturando ciò…… entriamo nelle corsie, nella festività natalizia, pronti a comprendere che c’è più gioia nel donare che nel ricevere.

La nostra vicinanza al malato ci caratterizza nell’animo, il nostro carisma ci distingue per l’attenzione a chi è solo, soffre o giace in un letto di ospedale. Andiamo incontro a coloro che ci aspettano per un sorriso, una carezza, una parola di conforto, uno sguardo amorevole…!!!

In questo NATALE, in collaborazione con la Cappellania Ospedaliera abbiamo condiviso il DONO dei BAMBINELLI e del biglietto natalizio, dove appare per la prima volta il LOGO ufficiale, tanto desiderato dal Cappellano Don Giuseppe Zingaro e realizzato gratuitamente da Carmela Granata, volontaria AVO Andria».