L’Inter è tornata ad Andria a far visita alla Virtus a pochi giorni dalle festività natalizie. Una settimana di allenamenti con i giovanissimi iscritti alla Polisportiva e soprattutto di formazione per i componenti dello staff tecnico. Dal 14 al 17 dicembre l’Inter ha potuto valutare anche il modus operandi della Virtus Andria, unica società in Puglia a rientrare nel progetto IGP Inter, il programma che forma giovani talenti con linee guida che partono proprio dalla sede centrale di Milano. Lo staff interista questa volta è stato rappresentato da Massimo Giuriola, responsabile della scuola calcio Inter da oltre 10 anni. Il tecnico milanese ha incontrato anche i genitori in occasione del “Virtus Day – Aspettando il Natale” domenica scorsa al centro sportivo Arca.

A che punto siamo in Italia con il lavoro dei settori giovanili calcistici, non è semplice da definire. L’Inter tuttavia lavora giorno dopo giorno per migliorare il proprio modello educativo anche grazie alle indicazioni che arrivano da realtà locali come la Virtus Andria.

Soddisfatto della settimana trascorsa anche il presidente della Virtus.

Il servizio.