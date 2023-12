«È sempre un orgoglio per un primo cittadino condividere la gioia di un’alta onorificenza, quale quella di “Stella al Merito del Lavoro” – dichiara la Sindaca, avv. Giovanna Bruno – che in data odierna è stata conferita al concittadino Felice Fortunato, per la sua lunga attività lavorativa prestata come quadro nell’azienda Enel. A questo riconoscimento per la sua carriera ci tengo a sottolineare, per conoscenza personale, le caratteristiche umane e morali che contraddistinguono il dott. Fortunato e che fanno di lui un valido figlio della nostra Città. L’onorificenza è una testimonianza per le future generazioni, affinché abbiano a modello tutti coloro i quali, con dedizione e abnegazione, hanno onorato quotidianamente il loro lavoro. A lui e alla sua famiglia gli auguri di ogni bene».

Classe 1965, Felice Fortunato è da 37 anni in Enel. Sposato con Lucia Losappio, padre di due figli di cui Francesco campione europeo di marcia, in forza alle Fiamme Gialle.

La cerimonia si è svolta presso il Teatro Petruzzelli di Bari, alla presenza di alte cariche dello Stato.

A consegnare l’onorificenza unitamente al sindaco Giovanna Bruno, sono stati il Prefetto di Barletta Andria Trani Rossana Riflesso e l’assessore regionale Gianni Stea.