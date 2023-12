Ha preso ieri il via, nella sala Farinelli della Biblioteca Comunale “G. Ceci” di Andria, il primo dei due anni accademici del corso dell’Its Academy Puglia Marketing (Pu.Ma.) & Design in “E-commerce & Sales Managers”. Vi prendono parte 30 tra studenti, diplomati, laureati, in qualche caso anche imprenditori con esperienze di lavoro già attive, tutti selezionati in questi mesi e motivati dalla esigenza di ottenere una preparazione, ed una competenza, specifiche nel mktg digitale e nell’e-commerce.

A salutare la partenza del corso dell’ITS Pu.Ma., il primo e finora unico sorto nella Bat, è stata la Sindaca di Andria, avv. Giovanna Bruno, che aveva dato nei mesi scorsi tutta la disponibilità dell’Amministrazione Comunale a sostenere la nascita della Fondazione Its, ottenere il riconoscimento regionale e, successivamente, supportarne l’avvio concreto. Insieme a lei, è intervenuto anche l’assessore alle Radici, Cesare Troia, ugualmente impegnato nel facilitare il percorso istituzionale della Fondazione. Il corso è stato presentato dal prof. Savino Santovito, docente dell’Università di Bari-Dipartimento di Economia e Commercio, che ha promosso la costituzione della Fondazione, che presiede, e coinvolto i 32 soggetti partecipanti tra istituzioni pubbliche, istituti scolastici superiori, organizzazioni e altri ITS. Il corso ha durata biennale e ha natura trasversale giacché – a differenza degli altri Its già attivi in Puglia (in tutto 10) nella meccatronica, agroalimentare, aerospazio, etc. – Pu.Ma. forma professionalità specifiche in grado di assicurare servizi alle imprese di marketing digitale e di e-commerce, dunque utili a tutte le imprese, indipendentemente dalla filiera in cui sono inserite. “Quello che otterrete al termine del percorso formativo che si svolge in aula per 1000 ore e soprattutto nelle aziende partner, per 800 ore, il tutto in un’ottica di esperienza sul campo sul modello di Germania e Olanda, è un titolo – ha detto Santovito – post diploma di estrema specializzazione. Oggi quindi nasce un percorso di dialogo, di ponte tra il mondo della formazione e quello delle imprese del territorio, perché quella degli Its è la forma più avanzata di formazione post diploma in grado di dare competenza tecnologica, come in questo corso, nel campo delle vendite. In questo corso, come nell’altro attivo su Bari in “Assistant Store Manager” particolarmente adatto alla Grande Distribuzione Organizzata e frutto della collaborazione con Lidl Italia, sono decisivi – ha concluso Santovito – anche il coinvolgimento di Ifoa del sistema delle camere di commercio di Unioncamere e le intese con l’Università”.

Questo Its, ha sottolineato a sua volta il prof. Vito Amatulli, dirigente del Liceo Economico Sociale “Carafa” di Andria, istituto coinvolto nella Fondazione, è un “Its laboratorio, sperimentale, perché solleciteremo le aziende più sensibili per formare i corsisti sul campo, curarli, fidelizzarli. Il nostro compito è tenervi con noi per 2 anni, farvi crescere e aiutarvi a trovare occasione di lavoro il più possibile adatte al vostro profilo e ai vostri talenti. E non è un Its nato per caso, ma è legato alle esigenze di marketing digitale che oggi le imprese hanno e non sanno come soddisfare. Le imprese perciò – ha concluso Amatulli – non devono cercare queste risorse umane dedicate perché le diamo già noi formate”.