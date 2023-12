La data segnata in calendario è quella di martedì 19 dicembre, il giorno in cui a Bari, davanti al TAR di Puglia, si tornerà a discutere della tanto contestata bretella sud della Tangenziale di Andria. La conseguenza del nuovo ricorso presentato dalla ditta Doronzo di Barletta, vincitrice del bando per l’esecuzione dei lavori, dopo il “no” alla variante urbanistica per l’opera, ribadito nel luglio scorso dal consiglio comunale. Un “no” al quale si affianca anche il mondo associazionistico cittadino che, ieri sera, è tornato a riunirsi nella chiesa di Sant’Anna per fare il punto della situazione a seguito delle ultime novità emerse in merito a questa vicenda.

Una volontà decisamente contraria alla realizzazione dell’opera per una serie di ragioni: a partire dall’impatto ambientale che la nuova bretella avrebbe in un territorio di grande pregio per l’olivicoltura, ma anche per una questione di costi. Il servizio.