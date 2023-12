Nell’ambito del Natale andriese promosso dall’Assessorato alle Radici del Comune di Andria, assessore Cesareo Troia, l’associazione culturale ArtTurism, in collaborazione con CNA Commercio/BAT Commercio 2010, ha organizzato l’iniziativa “Aspettando il Natale…in Piazza Duomo” che si terrà sabato 16 e domenica 17 Dicembre 2023.

La città di Andria, detta anche Città Federiciana, Città dell’olio e della Burrata per la sua ampia produzione di entrambi i prodotti, vanta un’antica vocazione agricola che fonda le sue radici sulla fatica dei nostri avi nei campi. Andria però possiede anche un altro prodotto gastronomico, meno conosciuto, ma molto pregiato: il tartufo murgiano, nelle versioni nero e bianco. La valorizzazione del patrimonio enogastronomico non può prescindere però dalla storia e dai beni culturali che la città possiede, la cui figura storica maggiormente rappresentativa è quella di Federico II di Svevia. Infatti, la finalità della manifestazione è valorizzare le produzioni tipiche senza dimenticare la bellezza che ci circonda né il clima natalizio a cui ci si è ispirati.

E’ per tali ragioni che, partendo da una proposta di percorso degustativo si intende organizzare un’iniziativa volta a dare lustro ai prodotti tipici locali, ma anche al patrimonio artistico-culturale ed alle produzioni artigiane locali, valorizzando le risorse umane canore presenti in città.

Il programma prevede anche una visita guidata dedicata a “La Nascita di Federico” poiché l’imperatore svevo nacque a Jesi il 26 Dicembre del 1194, in pieno periodo natalizio. Il racconto della vita dello Stupor Mundi comincerà in Piazza Duomo per poi svilupparsi in diversi punti storici riconducibili alla figura del Puer Apuliae, tra cui la cripta della cattedrale in cui sono sepolte le presunte spoglie di due delle sue mogli.

Il programma nel dettaglio prevede per sabato 16 dicembre :

Ore 11.00 “La nascita di Federico”: percorso guidato con visita alla cripta della cattedrale e altri punti storici di interesse riconducibili alla vita dell’imperatore svevo

Dalle ore 18.00 alle 24.00: Apertura stand enogastronimici e di artigianato locale

Dalle ore 20.30 Spettacolo musicale con la cantante soprano Angelica Meo Programma per domenica 17 dicembre:

Dalle ore 10.00 alle 13.00: Apertura stand enogastronimici e di artigianato locale

Ore 12.00 Letture animate

Ore 17.00 “La nascita di Federico”: percorso guidato con visita alla cripta della cattedrale e altri punti storici di interesse riconducibili alla vita dell’imperatore svevo

Dalle 18.00 alle 23.00: Apertura stand enogastronimici e di artigianato locale

Ore 18.00 Letture animate

Ore 19.00 Spettacolo musicale con gli allievi di Groove Suite Modern Music School a cura di Gianluca Porro e Francesca Lorusso

L’esposizione di prodotti di artigianato locale è curata dall’Associazione in & YOUNG aps.

La degustazione prevede: pettole della Cooperativa Sociale S. Agostino, crostini (dei panifici Forneria Carlucci e Gran Forno) con stracciatella e tartufo, vin brulè realizzato dall’Azienda Agricola Biologica Bonizio, pane e olio, mozzarelline.

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza al Calcit, sezione di Andria.

Si ringraziano per la collaborazione: Strada dell’olio Extravergine Castel del Monte, Circolo della stampa San Francesco di Sales, Museo Creattivo Laportablv

Le visite guidate saranno tenute da personale abilitato a svolgere il ruolo di guida turistica. I posti sono limitati. Per partecipare alle visite è necessario prenotarsi al numero 392/6948919.