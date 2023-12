Sarà giovedì 14 dicembre la prova scritta del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 12 agenti di Polizia Locale ad Andria. La commissione insediatasi ha disposto due turni a partire dalle 9,30 la prima sessione per le lettere dei cognomi tra ABA e IMB e, successivamente, alle ore 13 per i cognomi INC e ZIN. Sono nel complesso 601 i candidati ammessi a partecipare e le prove si svolgeranno all’interno del Palasport di Corso Germania con presentazione almeno un’ora prima.

L’assenza del candidato alla prova concorsuale sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, qualunque sia la causa. Concluse poi le procedure di correzione da parte della commissione presieduta dal comandate della Polizia Locale andriese Francesco Capogna saranno comunicati gli ammessi e le prove orali prima della graduatoria definitiva.

Tempi comunque molto rapidi per un concorso che in città manca da moltissimi anni e per un corpo, come quello della Polizia Locale andriese, fortemente sottodimensionato nei numeri ma non nelle funzioni.