Un cavo della fibra è stato tranciato questa mattina, poco prima delle ore 10, in via Barletta all’altezza del cantiere di interramento della ferrovia nell’abitato di Andria. Diversi i disagi registrati alle utenze private, come ad esempio l’impossibilità di utilizzare il POS come sistema di pagamento in alcuni esercizi commerciali della zona. E poi ancora isolati i telefoni del Comune di Andria, del comando della Polizia Locale e di tutte le scuole primarie cittadine. Il problema non sarebbe stato ancora risolto, ma sono in corso gli interventi di ripristino.