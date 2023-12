Si terrà lunedì 11 dicembre ’23 alle ore 18,00 in Andria, presso la Biblioteca civica G. Ceci, la presentazione del libro “Vite controvento”, volume editato a seguito del Concorso Letterario internazionale “ELCA RUZZIER. Una Donna da non dimenticare”.

Obiettivo di questo premio è diffondere la conoscenza e la valorizzazione di “donne da non dimenticare” del presente e del passato, e migliorare la vita di ognuno attraverso la scrittura perché “raccontare è vivere”. Durante la presentazione sarà possibile ascoltare la lettura di alcuni brani dell’Antologia tratti dai tredici racconti. Le letture sono a cura di Maria Gabriella Ferrazza (finalista del Concorso e coautrice dell’antologia). Collaborano per la lettura tre cittadini andriesi: Francesca Agresti, Francesca Monicelli e Riccardo Lorusso. L’incontro è patrocinato dal Comune di Andria tramite l’Assessora alla Bellezza, Daniela Di Bari e la Sindaca Giovanna Bruno. Sostengono l’evento le Associazioni Insieme per l’Africa, Pro Loco Andria, Club d’argento, Una Famiglia in più, Rotary Club Andria, Fidapa.