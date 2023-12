Saranno 601 i candidati che parteciperanno al concorso pubblico bandito dal Comune di Andria per individuare 12 agenti di Polizia Locale. Alla scadenza dei termini, previsti per il 3 dicembre scorso, tutte ammesse le istanze presentate tramite il portale del reclutamento InPA. Visti i tempi ristretti un’ammissione con riserva per tutte le domande pervenute. In seguito si procederà, all’esito della procedura come scritto nella determina dirigenziale, alla verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese dai candidati. Requisiti che sarebbero dovuti esser il possesso delle patenti A e B ed il non avere impedimenti al porto o all’uso delle armi.

Nei prossimi giorni saranno comunicate le date ed i luoghi per svolgere le 2 prove, una scritta ed una orale. Un corpo quello della Polizia Locale andriese fortemente sottodimensionato nei numeri e che da anni ormai non vede la possibilità di un nuovo concorso. Come spiegato dall’assessore alla Polizia Locale, Pasquale Colasuonno, la possibilità di arrivare all’indizione del concorso, nonostante il piano di riequilibro, è nata essenzialmente dopo aver svolto un lavoro di riordino delle finanze comunali.