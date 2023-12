«La realizzazione dell’ospedale di Andria è un obiettivo che stiamo perseguendo con costanza e mettendo in campo tutti gli sforzi necessari. Ho chiesto e ottenuto, per lunedì 11 dicembre, la convocazione di una audizione in terza commissione dell’Assessore alla Sanità, del Direttore del Dipartimento Salute, del Direttore Generale ASL/BT, del Responsabile del Procedimento, del Direttore Generale ASSET e dei Sindaci dei Comuni di Andria e Bisceglie, al fine di dare seguito al percorso sinergico tra tutti gli attori interessati e raggiungere al più presto il traguardo». Così il presidente del gruppo Pd in consiglio regionale, Filippo Caracciolo.

«Quella di lunedì – spiega Caracciolo – sarà l’occasione per definire, una volta di più e al meglio le procedure e la tempistica di realizzazione di un’opera fondamentale per migliorare l’offerta sanitaria del territorio. A tal proposito, sarà al centro della discussone anche la realizzazione dell’ospedale del nord barese a Bisceglie, un’altra opera importante sul cui iter stiamo prestando la massima attenzione».

«L’attenzione della Regione Puglia per queste vicende è massima. Continuiamo a lavorare – conclude Caracciolo – al fine di superare tutte le criticità e dare alla sanità della Bat la dignità che merita».