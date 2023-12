Il titolo del suo brano è presente tra quelli di 500 artisti mondiali. 20esimo posto per l’andriese Riccardo Lorusso con “Il prezzo della notte (merito di più)” nella classifica dei brani indie più ascoltati su Spotify.

Un risultato ottenuto anche grazie ai voti del pubblico per un brano che ha riscontrato tanti ascolti anche all’estero e che presto verrà tradotto in spagnolo ed inglese. Un pezzo scritto a quattro mani dagli andriesi Riccardo Lorusso e Diego Civita e che fa riferimento agli ostacoli, ai sogni e alle prove che fanno parte dell’esistenza di ognuno di noi. E poi, un ricordo per le vittime della strage del 12 luglio 2016, infatti, il testo originale recitava “meritate di più, voi dell’ultimo treno di Puglia”.

Il brano,che continua a spopolare in tutto il mondo, presto risuonerà in un palco prestigioso. «Manca ancora un piccolo step, ma abbiamo superato le selezioni per un festival musicale. Insomma una canzone che ci sta dando tante soddisfazioni» – ha sottolineato l’andriese Riccardo Lorusso.