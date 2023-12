Circa un centinaio tra alberi ed arbusti saranno piantati in questa area di Andria rimasta abbandonata per tanti anni e che tornerà a vivere grazie all’impegno del Forum Ambiente Ricorda e Rispetta. In realtà il primo bosco urbano della città nascerà con il coinvolgimento importante di partner privati, cittadini, amministrazione comunale e Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL BT. Il tutto coordinato dal Forum che, tra le altre cose, formalizzerà nelle prossime ore la richiesta di intitolazione del bosco ad Enza Angrisano uccisa una settimana fa ad Andria per mano di suo marito. Una cerimonia sobria ma carica di tanta emozione quella di stamattina con i primi alberi piantumati, la benedizione dell’area, il sole nonostante il freddo e la presenza di istituzioni, rappresentati delle forze dell’ordine e soprattutto dei familiari di Enza che hanno voluto ringraziare tutti della vicinanza di questi giorni.

Il Forum Ambiente ha approvato all’unanimità l’idea di intitolare un’area che nel frattempo è uno degli obiettivi principali immaginato dall’aggregazione cittadina che tiene assieme una trentina di associazioni particolarmente sensibili al tema.

Un progetto che nasce esattamente un anno fa grazie ad una raccolta di donazioni di alberi che porteranno su di loro le targhe dei cittadini che le hanno donate.

L’area, tra le altre cose, si presta perfettamente per essere un polmone verde della città ed un vero e proprio bosco urbano terrazzato.

Fondamentale nel progetto anche la collaborazione del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL BT che ha permesso di mettere a disposizione ragazze e ragazzi in un’attività di grande inclusione sociale così come voluto da Forum ed ente che annuncia già altre iniziative su questa scia.

