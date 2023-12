Il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto è stato riconfermato Presidente della Provincia di Barletta – Andria – Trani per un secondo mandato dopo quello conseguito nel settembre del 2019. Lodispoto ha ottenuto 48.653 voti ponderati contro i 47.838 dell’altro candidato Michele Patruno, Sindaco di Spinazzola. Hanno partecipato alle consultazioni, svoltesi domenica 3 dicembre, 199 elettori su 209 aventi diritto.

«Rivolgo anzitutto un ringraziamento a tutti coloro che mi hanno dato la loro fiducia – dichiara il riconfermato Presidente – permettendomi di proseguire un lavoro che, nell’interesse di tutti i cittadini della Bat, va avanti da quattro anni. Questa conferma mi fa avvertire in modo ancor più pressante l’impegno a proseguire sulla strada intrapresa: il risultato attesta l’apprezzamento che cittadini ed istituzioni hanno rivolto alla nostra amministrazione in questi anni di governo della Provincia, perciò andremo avanti con ancora più determinazione per affrontare i problemi del nostro territorio, bellissimo ma notevolmente complesso. Devo purtroppo constatare che nell’ambito del centrosinistra c’è stato un certo trasversalismo per sostenere il candidato della destra: un dato che mi rammarica e che dimostra come spesso i rancori personali e le vendette politiche prevalgano sull’unità di un centrosinistra che non riesce a mascherare le sue divisioni. Tuttavia questo è un ulteriore stimolo ad andare avanti e a lavorare per far crescere la Provincia di Barletta-Andria Trani ed i dieci Comuni che ne fanno parte».

«Un particolare ringraziamento – conclude il Presidente Lodispoto – va rivolto ai rappresentanti dei piccoli Comuni, in primis Spinazzola e Minervino, che al di là dell’appartenenza territoriale o politica mi hanno sostenuto dimostrando col loro consenso l’apprezzamento per quanto la Provincia in questi anni ha fatto per quei territori. Sostenendomi hanno ancora una volta dimostrato serietà e coerenza, sia personale che politica, non avendo accettato le lusinghe frutto esclusivo di un becero campanilismo».