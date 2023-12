Per contrastare il fenomeno dei furti di olive nelle campagne federiciane, e in generale della BAT, arriva un nuovo e prezioso strumento: un elicottero ultraleggero che monitorerà dall’alto i terreni inviando tempestivamente le segnalazioni in caso di criticità. E’ quanto prevede l’accordo siglato tra il Consorzio delle Guardie Campestri di Andria e l’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Barletta. L’accordo è denominato “Raccolta olivicola serena” e accompagnerà i lavoratori dall’alto, garantendo protezione in caso di necessità.

L’ultraleggero si muoverà a seconda delle indicazioni che verranno date dalle Guardie Campestri. E’ dotato di telecamera GoPro collegata in tempo reale con la sala operativa del Consorzio di vigilanza. Un’iniziativa che si unisce alle attività via terra di monitoraggio, fondamentali perché laddove manca la vigilanza i fenomeni predatori dilagano.

Il supporto aereo proseguirà per l’intera campagna olivicola.

