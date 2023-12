Con lo sciopero generale del primo dicembre nelle Regioni del Mezzogiorno, Campania,

Puglia, Basilicata e Calabria, si conclude il ciclo di scioperi proclamati da Cgil e Uil con lo

slogan ‘Adesso Basta’. Pullman in partenza da tutti i comuni della provincia Bat per la

manifestazione regionale di Bari, in piazza Libertà, dove a partire dalle ore 9.30 Cgil e Uil

manifesteranno ancora una volta contro la manovra e lo slogan torna ad essere: “Adesso

Basta!”.

Sono interessati da questo ultimo giorno di mobilitazione tutte le categorie che non fanno

parte del pubblico impiego, dunque i lavoratori privati ma anche i pensionati, tra le

categorie più tartassate. In generale, tutti i settori che non si sono fermati il 17 novembre

scorso, altra tappa della mobilitazione della Cgil e Uil.

“Come abbiamo avuto modo di dire già in altre occasioni siamo contro la manovra del

Governo, ma non in maniera aprioristica ma semplicemente perché nella legge di Bilancio

non c’è nulla per alzare i salari, per estendere i diritti o per fermare il drammatico

impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati. Neanche un

provvedimento che guardi al futuro ai giovani. A sostegno di un’altra politica economica,

sociale e contrattuale, che non solo è possibile ma necessaria chiamiamo a raccolta tutti i

lavoratori ai quali chiediamo di scioperare domani ed unirsi alla manifestazione regionale di

Bari”, spiega Michele Valente, segretario generale Cgil Bat.