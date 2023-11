«Mentre si stava svolgendo una delle iniziative della rassegna “Non solo 25 novembrw” mi hanno informata della tragica notzia. C’è stato un momento di forte commozione, perchè di fronte ad una violenza simile non si può che mettersi in discussione come cittadini e come istituzioni» – sono le parole dell’assessore alle pari opportunità, Viviana Di Leo.

Cittadini, associazioni e istituzioni che questa sera scenderanno in piazza per una fiaccolata per le oltre 100 donne a cui è stata sottratta la possibilità di vivere.

«Nonostante tutta l’attività di sensibilizzazione messa in atto in questi questi giorni, è difficile trovarsi ad affrontare un fatto del genere. Proprio per questo è necessario che tutta la comunità manifesti una risposta compatta e di unità» – ha concluso Di Leo.