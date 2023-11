«Quando casi di tale brutalità colpiscono la propria comunità è ancora più difficile trovare le parole da dire, la lucidità per affrontare la questione.

Io no so come si possa fermare questo ciclo di sangue che da inizio anno ha fatto 108 vittime solo in Italia, è un problema complesso, forse più grande di ciascuno di noi.

So però per certo – perché i dati lo dicono – che in questo momento ad Andria ci sono altre donne che stanno subendo abusi, maltrattamenti e altre forme più o meno subdole di violenza» – sono le parole dell’assessore Pasquale Colasuonno in un post sulla pagina Facebook.

«A loro dico, care concittadine, non continuate a sopportare. Ad Andria abbiamo il Centro Antiviolenza in via don Luigi Sturzo n. 46. Il Centro risponde al numero 380 3450670 e alla mail [email protected] . Oppure c’è il numero nazionale 1522 che risponde a tutte le ore.

Fatevi un favore: chiamate e parlatene. Non aspettate che il tempo risolva le cose perché può succede anche che il tempo invece distrugga tutto, e in Italia succede una volta ogni 3 giorni. Mentre oggi piangiamo Enza, sappiate che una via d’uscita c’è.