E’ stata una ricca e variegata kermesse musicale la manifestazione tenutasi nell’auditorium della scuola secondaria di primo grado “Cafaro” ,ad indirizzo musicale, mercoledì 22 novembre, in onore di Santa Cecilia, patrona della musica. L’evento, coordinato dai docenti di musica e strumento, ha visto la partecipazione dell’Accademia Musicale Federiciana e dell’Associazione “Jazz in Andria”. Numerosi gli spettatori intervenuti , ai quali è stato offerto un piacevole momento ludico e di condivisione, consentendo agli studenti, che ne sono stati i protagonisti assoluti, la possibilità di valorizzare i propri talenti musicali. Diverse e di vario genere le performances musicali e strumentali eseguite. Particolarmente applaudite sono state “Viva la Vida “ dei Coldplay, “ , lo spiritual “Kumbaya”, il tradizionale americano “Hallo Dijango”, “Imagine “ dei Beatles , l’ “Inno alla gioia” di Beethoven, solo per citarne alcune. Numerosi giovani talenti poi, i “Distinct Music Trinity” dell’ Accademia Musicale Federiciana, si sono alternati sul palco, dalle 17.30 in poi, accompagnati da una vasta gamma di strumenti musicali: i giovani artisti ,suonando con maestria la chitarra classica ed elettrica, il pianoforte, la batteria, il violino, il violoncello ,hanno eseguito brani di musica classica e leggera.

A conclusione, la riflessione del dott. Porziotta su “ suoni, anima e comunicazione”, ha sottolineato il valore non solo artistico ed estetico della musica ma soprattutto comunicativo ed emotivo.

Profonda soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico, dott.ssa Grazia Suriano che, ha ringraziato il pubblico presente , i docenti e gli studenti che tanto impegno hanno profuso nella realizzazione dell’evento.

Un intenso lavoro di squadra che, seppur nel faticoso e inderogabile impegno quotidiano della scuola, ha consentito di creare uno spazio in cui gli alunni hanno potuto esprimere se stessi , rafforzando al contempo il legame tra sé e la comunità scolastica.