“Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”: questo il titolo del progetto presentato il 23 novembre, dalle ore 15.30, presso la Scuola “P. Cafaro” di Andria da parte dei dott Nicola Dipalma, Direttore SPESAL di Brindisi e Collaboratore Regione Puglia Assessorato alla Salute.

Sono intervenuti , altresì, Lorenzo CIPRIANI e Silvano ALICINO, rispettivamente responsabili prevenzione INAIL PUGLIA e prevenzione INAIL BARLETTA che hanno sottolineato come l’iniziativa – promossa da INAIL e Regione Puglia e destinata agli studenti delle Scuole primarie e delle secondarie di primo grado – mira a promuovere e diffondere nelle giovani generazioni i concetti cardine della salute e della sicurezza negli ambienti di vita, di studio e di lavoro attraverso l’utilizzo del videogame “Gli ScacciaRischi”.

“Gli ScacciaRischi” è un percorso ludico-educativo che permette di approfondire nozioni sulla salute e sulla conoscenza dei rischi a casa, a scuola e negli ambienti di lavoro attraverso un percorso interattivo e una narrazione accattivante che favorisce il pieno coinvolgimento degli studenti – spiega Fabio BELSANTI – della CEO Age of gamescche ha ideato e realizzato il videogame.

L’efficacia educativa del progetto è stata oggetto di una ricerca, che ha coinvolto studenti e docenti delle precedenti edizioni, realizzata dal Dipartimento di scienze della formazione, psicologia e comunicazione dell’Università di Bari che ha evidenziato come il videogioco induca comportamenti positivi e consapevolezza del rischio poichè la tecnologia stimola l’apprendimento di alcune azioni automatiche e porta a replicarle nella realtà in situazioni simili a quelle vissute virtualmente.

Il progetto, completamente gratuito per le scuole, mette in palio premi in denaro destinati agli Istituti per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici.