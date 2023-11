Non è bastata la raccolta firme dei residenti del quartiere San Valentino. Il cantiere per la nuova antenna tra via Gregorio XIII e via Massafra, infatti, è andato avanti e nella giornata di venerdì è stata installata la struttura portante. Tanta la delusione dei cittadini del quartiere che hanno visto vanificati i loro sforzi (con le oltre 400 firme raccolte su iniziativa del parroco della chiesa di San Riccardo, don Michelangelo Tondolo, e la pec inviata al Comune con la richiesta di intervento per stoppare l’installazione). Sempre nella mattinata di venerdì, mentre il cantiere andava avanti, don Michelangelo Tondolo è stato convocato a Palazzo di Città dagli assessori Pasquale Colasuonno e Savino Losappio, rispettivamente con delege alla Polizia Locale e all’Ambiente. I due assessori, dopo aver ribadito la legittimità dell’antenna e la correttezza dell’iter autorizzativo, hanno spiegato al parroco di aver tentato una mediazione con i gestori della stessa, proponendo un’altra zona per l’installazione della struttura, ancor più periferica, come già fatto in passato – ad esempio – nella zona di via Catullo. Ma la proposta è stata declinata perché considerata troppo distante dalla città e pertanto inefficace per il corretto funzionamento dell’antenna telefonica. In serata, invece, c’è stato un incontro tra i residenti di San Valentino e la onlus “Onda d’Urto – Uniti contro il cancro” nella parrocchia di San Riccardo per fare il punto della situazione. Occasione in cui i cittadini hanno mostrato tutta la loro delusione e la frustrazione. Oltre all’antenna in via di installazione, ci sono già altre quattro strutture telefoniche (compresi ripetitori) attorno al quartiere, troppe secondo i residenti. Al termine dell’incontro con “Onda d’Urto” è emersa la necessità di chiedere al Comune di Andria di eseguire monitoraggi annuali sulla effettiva energia diffusa dalle antenne e poi di verificare ulteriormente l’intero iter autorizzativo dei gestori.