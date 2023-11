«Voi giovani siete la gioiosa speranza di una Chiesa e di un’umanità sempre in cammino. Vorrei prendervi per mano e percorrere insieme a voi la via della speranza». Sono le parole espresse da papa Francesco ai giovani di tutto il mondo in occasione della Giornata della gioventù che si celebrerà nelle varie diocesi domani, 25 novembre, solennità di Cristo Re dell’universo.

Incontro diocesano anche nella città di Andria, punto di ritrovo per i giovani della Diocesi. “Oltre… tutto”, questo il titolo scelto dall’equipe di Pastorale Giovanile. Attraverso dei laboratori, i ragazzi toccheranno con mano la possibilità di essere semi di speranza nelle relazioni con i coetanei, in famiglia e nella società.

«Oltre tutto non deve essere uno slogan, ma un invito ad andare oltre i limiti e le ferite che spesso occupano la nostra vita» – ha spiegato don Vito Zinfollino. «I giovani sono la speranza, una certezza per il nostro presente e per il futuro. C’ è tanta ricchezza che va tirata fuori e di cui le nostre comunità hanno bisogno».

Al termine della serata in programma un momento di preghiera guidato da Mons. Luigi Mansi e poi la visione dello spettacolo “Piedi sporchi” di e con Corrado Lagrasta, una rappresentazione sulla figura di don Tonino bello.

Il programma: