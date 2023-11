“Il Sud del Sud dei Santi, la Questione Meridionale come vantaggio culturale” saranno questi i temi al centro del dialogo che vedrà come protagonista lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco. A dialogare – sabato prossimo 25 novembre ore 18, ad Andria (Museo Diocesano, via De Anellis, 48) – con lui il deputato di Fratelli d’Italia, Mariangela Matera, e il giornalista Michele Marmo.

«Ho fortemente voluto che Buttafuoco venisse ad Andria a parlare di SUD – dichiara l’organizzatrice on. Matera – dopo la conversione in legge del DL SUD è importante fare il punto su quale sia lo ‘stato di salute’ del nostro Mezzogiorno e quali opportunità ci sono, specie per i giovani, anche sul piano culturale, per scegliere di non lasciare la propria terra».