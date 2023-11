Giunge alla terza edizione la rassegna “Non solo 25 Novembre” promossa dall’Assessorato al futuro ed organizzata in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, politiche di genere e diritti civili, il Forum Giovani, il Centro Antiviolenza Riscoprirsi… e tante altre associazioni e realtà del territorio.

«Il ricco calendario è stato costruito con il contributo di tutte quelle realtà del territorio che a diverso titolo si occupano dei temi di genere, che non riguardano solo la violenza. – dichiara Viviana Di Leo, assessora alle pari opportunità – La violenza di genere, infatti, è solo la punta dell’iceberg, è l’epilogo più tragico e drammatico di tutta una serie di comportamenti, azioni e politiche che ruotano intorno al tema femminile e all’empowerment delle donne.

Il 25 Novembre ricorre la giornata contro bla violenza sulle donne. Quando abbiamo immaginato questa denominazione “Non solo 25 Novembre“ per la rassegna volevamo insistere sul messaggio che non basta una giornata per dire no alla violenza sulle donne.

Ed oggi, a qualche giorno dal femminicidio di Giulia Cecchettin mi sembra ancora più urgente ribadire questo concetto. La violenza, purtroppo, in tutte le sue forme, si insinua nella vita di donne e giovani donne e i numeri sono impressionanti.

Ad oggi, sono 104 le vittime di femminicidio. E tante altre donne subiscono violenza domestica, psicologica, fisica e sessuale. Molte di queste non denunciano o non vengono prese sul serio. Non possiamo girarci dall’altra parte come se la cosa non ci riguardasse. È un problema sociale, oltre che culturale. E questa rassegna cerca di fornire spunti di riflessione, di confronto, di conoscenza utili non solo alle donne e agli uomini più adulti, ma anche ai più giovani».

IL PROGRAMMA