Incidente questa mattina sulla strada provinciale 2 tra Andria e Montegrosso, nel tratto ammodernato. Per cause in corso di accertamento un’auto, una Fiat Punto, si è ribaltata terminando la sua corsa a pochi centimetri dallo spartitraffico. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un trattore ma senza alcun danno. Ferito un giovane in maniera non grave. Il conducente del trattore sta bene. Sul posto sono intervenute due equipe sanitarie del 118 per i soccorsi sul posto. Presenti anche i vigili del fuoco. Si registrano disagi al traffico.