Una volta si usava dire:” Qua è roba da denuncia all’Ufficio d’igiene”. Ora non lo si dice manco più sui social ma la rabbia dei cittadini residenti intorno a piazza XX settembre, ex gioiello della Trani che fu, è al massimo grado. Come attesta la foto fornitaci da Franco Nugnes del gruppo Trani ai tranesi, che a sua volta ha raccolto per primo le segnalazioni, siamo alla discarica a cielo aperto. Rifiuti ed escrementi, cattivo odore che persiste nelle ore più calde o di sera, rom e senza tetto in transito perpetuo per assolvere bisogni fisiologici, farsi un bidet nella vasca e asciugare le pudenda bagnate sul marciapiedi o presso le orrende rotonde. Se ci fosse ancora la coppia Ciprí e Maresco in azione come una trentina di anni fa, un passaggio su Cinico tv non ce lo avrebbe negato nessuno.