Venerdì 17 novembre dalle ore 8 alle ore 16 a seguito di lavori su impanti, l’Enel interromperà l’erogazione di energia elettrica nella zona in cui ricade il plesso “Don Milani” in via Manara. Per queste ragioni l’istituto resterà chiuso per l’intera giornata di venerdì. L’interruzione comporterà oltre alla mancanza di energia elettrica anche l’impossibilità di erogare acqua corrente e quindi l’inagibilità dei servizi igienici.