La Bottega Filomondo è presente nella nostra realtà cittadina dal 2000, quando, in veste prima di associazione ed in seguito di cooperativa sociale, ha portato il commercio equo e solidale e le tematiche sulla mondialità nelle vite di molti cittadini.

In bottega è possibile trovare prodotti del commercio equo e solidale, ovvero una forma di

commercio internazionale volto a tutelare il produttore e il lavoratore garantendone i diritti ed una retribuzione congrua allo sforzo e alla mansione svolta.

In tutti questi anni ha dato e continua a dare un notevole contributo alla formazione di giovani coscienze, di nuovi consum-attori, coloro che credono che un altro mondo sia possibile.

Oggi, purtroppo, questa pregevole esperienza, rischia di “perdersi”, perché a breve, potrebbe non avere più una sede, luogo simbolo della Bottega e centro di aggregazione culturale, perché questa realtà sta attraversando un grave periodo di crisi economica che potrebbe portarla alla chiusura.

Una perdita non solo per chi in questi anni ha creduto in noi, ma soprattutto per la comunità tutta e per i numerosi lavoratori del Sud del Mondo che vedono ridursi gli ordini.

Il nostro vuole essere un accorato appello a chi voglia aiutarci in questo momento.

Le modalità possono essere diverse:

1. un sostegno economico libero;

2. l’acquisto di un buono spesa di vario valore;

3. la disponibilità di una nuova sede.

Per maggiori informazioni contattateci al seguente numero 0883/674449 o attraverso i social media Facebook (https://www.facebook.com/filomondobottega) e Instagram

(https://www.instagram.com/bottegafilomondo/).