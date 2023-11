Implacabile il Casarano che vince anche in Coppa eliminando la Fidelis Andria con una rete per tempo. C’è da smaltire in casa andriese la sconfitta a Gallipoli e, soprattutto, il cambio di guida tecnica. Poco o nullo il turnover sia in casa Andria che per la formazione di Laterza. Non ci sono Perez e Citro ed allora il tecnico salentino sceglie Rajkovic punta più avanzata con Gjonaj, D’Alena e Colazzo alle sue spalle. Il nuovo tecnico Pasquale de Candia, invece, prova subito ad imprimere una nuova veste tattica con un 3-4-3 inedito ed una linea difensiva composta da Donida, Pollidori e Lauriola. A centrocampo occasione per Sciaudone mentre in avanti Burzio punta più avanzata con Strambelli e Sasanelli alle sue spalle. Parte con buon piglio la Fidelis: Giambuzzi prima e Strambelli poi sporcano i guantoni di Carotenuto. Episodio da moviola dopo otto minuti quando il colpo di testa di Burzio finisce in gol complice anche una deviazione di Sasanelli che però, secondo il direttore di gara, è in fuorigioco. Tutto fermo e Casarano che replica subito con il colpo di testa di Rajkovic alto. Sempre l’attaccante serbo ci prova qualche minuto dopo con una conclusione che Fratti devia in corner. Sfiora il palo Gjonaj con il suo tiro dal limite, decisamente più distante dallo specchio della porta la conclusione di Sasanelli dall’altro lato. Occasioni ancora per la Fidelis prima sempre con Sasanelli ben liberato al tiro da Burzio, palla debole tra le braccia di Carotenuto e poi con il tandem Sciaudone-Strambelli con la deviazione del fantasista andriese sul fondo. Attento ancora Carotenuto sul calcio di punizione di Strambelli. Ma al 40’ l’ingenuità di Padalino, per una difesa che si era comunque mossa male in questa circostanza, ed il tocco del giovane difensore andriese su Gjonaj in piena area di rigore. Penalty concesso dal direttore di gara ed è glaciale Rajkovic che batte centrale con Fratti a terra. Dopo il gol del vantaggio arriva anche l’occasione del raddoppio con D’Alena che sfrutta un errore in fase di disimpegno e calcia dal limite centrando in pieno l’incrocio dei pali.

Il copione non cambia nella ripresa con il Casarano che fa sua l’inerzia del match e ci prova dopo neanche 20 secondi con l’incursione di Gjonaj murata dall’intervento di Fratti. Tegola per de Candia che perde per un dolore muscolare Strambelli a meno di 2 minuti dall’inizio della ripresa. Da valutare le sue condizioni in vista dell’impegno di domenica prossima nel derby contro il Barletta. Al suo posto in campo Quitadamo e subito dopo anche Martinez. Ma è sempre Gjonaj a provarci questa volta dal limite, palla alta. Al 9’, poi, ecco il raddoppio di casa: Pollidori perde una sanguinosa palla a metà campo, l’azione del Casarano è letale con D’Alena che serve sul filo del fuorigioco Colazzo bravo a superare Fratti in uscita. Il gol chiude virtualmente match e qualificazione nonostante i tanti cambi operati dai due tecnici. Nell’ultimo quarto d’ora, però, è la Fidelis a provarci con più insistenza: Carotenuto con la complicità della traversa è attento su un gran tiro di Bottalico, palla in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo il tocco di testa di Sciaudone viene involontariamente respinto sulla linea da Sasanelli ma sul proseguo è Scaringella, da poco in campo, a centrare in pieno la traversa. Il tiro cross di Giambuzzi termina di poco alto, mentre il bello scambio tra Martinez e Sasanelli porta al tiro dell’attaccante andriese ancora intercettato da Carotenuto. In pieno recupero ancora una opportunità Fidelis: Scaringella scatta con i tempi giusti ma il suo pallonetto davanti a Carotenuto finisce di poco alto. E’ la parola fine sul match. Agli ottavi ci va il Casarano mentre per la Fidelis diverse cose da rivedere soprattutto nello sviluppo della manovra difensiva con una nuova modalità tattica tutta da acquisire. Domenica per gli uomini di de Candia il derby al “Degli Ulivi” contro il Barletta mentre per il Casarano ancora un impegno casalingo questa volta con il Santa Maria Cilento.