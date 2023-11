«Noi, i sottoscritti residenti nella zona del centro storico di Andria compresa tra via Giannotti, Largo Zingaro (ex piazza Toniolo) e strade limitrofe, desideriamo portare all’attenzione dell’Ufficio Viabilità e Traffico, con copia al Sindaco, all’Assessore alla Sicurezza e all’Assessore al Quotidiano del Comune di Andria, una serie di problematiche relative al divieto di sosta e fermata introdotto in Largo Zingaro (ex piazza Toniolo) a seguito di due cantieri stradali attivi nella zona dal 14 novembre 2022». Sono 61 nel complesso i firmatari residenti nelle zone limitrofe alla ex Piazza Toniolo dove esattamente da un anno sono in corso dei lavori di riqualificazione che sarebbero dovuti terminare praticamente sei mesi fa.

Le ragioni della petizione sono contenute nel testo fatto recapitare all’ente:

«Divieti di Sosta e Fermata: Chiediamo la rimozione/sospensione/copertura, fino alla chiusura dei cantieri, dei divieti di sosta e fermata in Largo Zingaro o, in alternativa, il permesso di sosta e fermata per tutti i possessori di permesso ZTL, anche ove espressamente vietato, fino al termine dei lavori nel centro storico. La limitazione attuale ci costringe a parcheggiare in spazi ridotti e/o vietati.

Sanzioni Emesse: Chiediamo la cancellazione delle sanzioni emesse dalla Polizia Locale in data 09.11.2023 relative ai divieti di sosta in Largo Zingaro (ex piazza Toniolo) oppure, in alternativa, la sospensione del pagamento delle stesse.

Segnaletica e Sicurezza: Richiediamo l’installazione di una transenna o altro segnale fisso all’incrocio Via de Anellis/Via San Francesco che agevoli il transito verso Largo Zingaro e zone limitrofe e funga da chiaro avvertimento per i non residenti sulla temporanea inagibilità della strada. Inoltre, chiediamo la segnaletica orizzontale provvisoria per indicare gli spazi di svolta in Largo Zingaro e Via Santa Chiara.

Verifica della Segnaletica: Sollecitiamo un controllo sulla segnaletica posta in Largo Zingaro (ex piazza Toniolo) che appare artefatta e non regolare, come illustrato nelle immagini allegate.

Divieto di Accesso in Via S. Chiara: Chiediamo una miglior segnalazione del divieto di accesso in Via S. Chiara, poiché stiamo riscontrando un costante passaggio di veicoli in direzione contraria al senso di marcia, verso San Domenico. È allegata una foto esplicativa.

Allegate a questa petizione sono copie dei documenti dei primi firmatari per la presentazione, insieme ai nomi e alle firme degli oltre 60 residenti che supportano queste richieste.

Ci auguriamo che le nostre preoccupazioni vengano prese in seria considerazione e che si possa trovare una soluzione tempestiva per migliorare la situazione attuale».