Scadono il 15 novembre le iscrizioni alla seconda edizione della borsa di studio intitolata a Ruggiero Lorusso. L’associazione Pgs Don Bosco “Ruggiero Lorusso” di Andria istituisce una o più borse di studio del valore di 500 euro ognuna. La borsa di studio intende sostenere studenti e studentesse andriesi e meritevoli, iscritti alla Facoltà di Scienze Motorie delle Università pugliesi e che si siano distinti per generosità e attenzione al prossimo.

I documenti richiesti sono: documento di riconoscimento, isee, stato di famiglia e residenza, iscrizione anno accademico in corso, certificazione relativa ai risultati dell’anno accademico o scolastico precedente, eventuale documentazione che attesti meriti. Tutti i dettagli sono specificati anche sulle pagine Facebook della Pgs Don Bosco “Ruggiero Lorusso” Andria e dell’Oratorio Salesiano Andria.

La borsa di studio nasce dalla volontà dell’associazione Pgs Don Bosco di Andria di ricordare Ruggiero Lorusso, per anni presidente del sodalizio ed instancabile educatore nell’oratorio andriese, scomparso prematuramente nel 2020 a causa del Covid. Con questa iniziativa si vuole continuare la sua opera di colui che ha utilizzando lo sport per far crescere nell’umanità e nella fede ogni ragazzo che incontrava, seguendo lo stile di don Bosco ed il suo sistema preventivo. Coloro che lo hanno conosciuto vogliono perpetuarne gli insegnamenti, attraverso una borsa di studio volta a supportare studenti e studentesse, desiderosi di vivere lo sport come strumento di crescita personale e sociale, di sostenere la crescita integrale dei giovani della città attraverso l’attività motoria e di intraprendere un percorso universitario con queste finalità. Le assegnazioni delle borse di studio avverranno domenica 3 dicembre al termine della Santa Messa domenica alla chiesa Immacolata.