L’obiettivo è chiaro: creare inclusione con iniziative laboratoriali e non solo che permettano di far vivere esperienze dirette ai piccoli protagonisti. Accade ad Andria dove un gruppo di mamme, ormai quasi due anni fa, ha scelto di far nascere un comitato spontaneo dal nome “Io ci sto” per provare a dare una nuova opportunità di inclusione ai propri figli.

Sono circa una cinquantina gli appuntamenti già organizzati dal comitato “Io ci sto” ad Andria con collaborazioni attive con parrocchie, scuole e ludoteche. L’ultima in ordine di tempo sabato scorso all’interno della Parrocchia della Madonna delle Grazie nel popoloso quartiere che si dipana attorno a via delle Querce. Dalle raccolte fondi alla realtà passando, come detto, per azioni concrete.

Un laboratorio che ha visto protagonisti oltre una ventina di bambini impegnati in lavoretti manuali in previsione del Natale. Ore di condivisione, gioco e lavoro per creare inclusione. Per realizzare tutte queste attività il comitato ha previsto anche l’attivazione di diverse raccolte fondi. Il 3 dicembre ci sarà un importante gala di beneficenza.