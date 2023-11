Tre minuti di follia costano caro alla Fidelis Andria che dopo esser passata in vantaggio subisce il ritorno del Gallipoli grazie a due penalty che diventano poi decisivi sulle sorti del match. Scivolone pesante per umore e classifica per gli uomini di Farina che perdono contatto anche con la zona playoff e confermano il trend negativo in trasferta ed in particolare sul campo dei salentini dove nella storia non c’è mai stato un successo. Si gioca in realtà in campo neutro ed a porte chiuse a San Pancrazio Salentino e l’assenza di tifosi si fa sentire per le due squadre in un primo tempo assolutamente senza mordente da parte di entrambe. Praticamente conferma totale di modulo e calciatori per Francesco Farina che schiera la sua Fidelis con il 4-2-3-1 a San Pancrazio Salentino dove si disputa il match contro il Gallipoli. Scaringella punta più avanzata con Sassanelli, Strambelli e Burzio ad assisterlo. Dall’altro lato il tecnico De Gennaro (scelto il suo vice al posto di Carrozza dimessosi ad inizio settimana), schiera un 4-3-3 con l’innesto immediato di Zappacosta, tesserato in settimana, a centrocampo al fianco dell’esperto capitan Scialpi. Artigas in avanti a dettare i ritmi della fase offensiva.

Un quarto d’ora per vedere la ripartenza del Gallipoli con Zappacosta ed il servizio morbido per Artigas, colpo di testa a lato da ottima posizione. Scialpi ci prova dalla distanza, Fratti blocca. Scaringella protesta in area dopo 20 minuti per un intervento dubbio di Bianco, tutto regolare per il direttore di gara. Strambelli su calcio di punizione calcia alto da 30 metri. Si fa male Zappacosta e nel finale Di Gennaro è costretto a sostituirlo con Sansò. Azione in velocità, la prima della Fidelis quasi allo scadere, con Burzio al centro per Sasanelli, la blocca a terra Passaseo. Nella ripresa, però, i ritmi sono decisamente diversi e la Fidelis prova subito a premere sull’acceleratore con Strambelli che calcia dal limite, palla salvata a terra da Passaseo. Burzio la crossa al volo da sinistra, Scaringella non ci arriva davvero di un soffio. Strambelli ci prova direttamente su calcio d’angolo, attento Passaseo. Al quarto d’ora però la possibilità del Gallipoli con Sansò che nel cuore dell’area a sinistra calcia alto da ottima posizione. In campo ci va anche Jefferson al posto di uno spento Scaringella ma è ancora Gallipoli questa volta con Tommasone ma sempre a sinistra, il suo tiro trova attento Fratti a salvare tutto in corner. La gara si infiamma all’alba della mezz’ora. Farina sceglie di mandare in campo Giambuzzi al posto di Telera e sposta Padalino al centro della difesa. Prima palla toccata e primo cross perfetto per Giambuzzi con Jefferson che di testa batte Passaseo e porta in vantaggio la Fidelis. Primo gol stagionale e con la maglia biancazzurra per l’attaccante brasiliano. Neanche il tempo di esultare per il vantaggio, però, ed il Gallipoli pareggia: ingenuità in fase di rilancio della Fidelis con la palla che finisce in area dove Oltremarini, da poco in campo, anticipa Padalino e si fa stendere da Fratti in ritardo. E’ penalty per il direttore di gara con Sansò che spiazza l’estremo difensore ospite. Il pari galvanizza i padroni di casa che passano subito in vantaggio ancora su calcio di rigore: sugli sviluppi di un corner c’è il presunto tocco di Jefferson con un braccio in ripiegamento difensivo. Tocco visto solo dall’assistente del direttore di gara che assegna però la massima punizione tra le proteste vibranti della Fidelis. Segna nuovamente Sansò che spiazza dall’altro lato il portiere andriese. La replica Fidelis non si fa attendere ed è Jefferson per due volte di testa a sfiorare il gol del pari sempre con la testa. Ma la squadra di Farina è decisamente sbilanciata e Oltremarini s’incunea in area tutto solo per battere Fratti con il mancino per il tris. Ancora in avanti gli ospiti Donida al volo ci prova in area, palla alta. Sansò dall’altro lato prova la tripletta con un tiro che si spegne sul palo. In pieno recupero è Strambelli direttamente su calcio di punizione, forse con la complicità di una deviazione di Martinez a segnare ancora per la Fidelis. Si fa male anche Jefferson sostituito, ma non c’è più tempo.

Per la Fidelis arriva la seconda sconfitta stagionale, un silenzio stampa a fine gara e la certezza che sarà una lunga settimana tra Coppa e Campionato con due derby prima a Casarano e poi al “Degli Ulivi” contro il Barletta.