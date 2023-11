“Mestieri che rinascono. Professioni del futuro”, è un’iniziativa che mira a colmare il divario tra il mondo della formazione scolastica e le opportunità reali del mercato del lavoro. Il progetto è dell’associazione Confcommercio Giovani Imprenditori che sta lanciando l’idea per cambiare il modo in cui i giovani affrontano il loro futuro professionale partendo dalle scuole.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 13 novembre all’Ites Ettore Carafa in via Bisceglie ad Andria, a partire dalle ore 11. “Molti giovani sono spinti a credere che solo le carriere legate prettamente alla tecnologia, all’intelligenza artificiale e alla robotica rappresentino il futuro, tuttavia, questa prospettiva ha portato a una crescente disparità tra la domanda di professionalità specializzate e l’offerta di giovani qualificati… Molte imprese lottano per trovare i lavoratori giusti per le loro esigenze, rallentando così lo sviluppo economico della nostra comunità. Noi di Confcommercio Giovani imprenditori abbiamo deciso di affrontare questa sfida creando un ponte tra i giovani e il mondo del lavoro”, spiega Francesco Suriano, presidente Giovani imprenditori di Confcommercio Andria.

“Il progetto mira a informare i ragazzi di quarto superiore sulle molteplici opportunità di carriera disponibili, spaziando dai mestieri tradizionali che si stanno evolvendo alle nuove professioni emergenti. Un elemento fondamentale di questo progetto è l’offerta di corsi professionalizzanti grazie al CAT (Centro di Assistenza Tecnica) di Confcommercio. Al termine di questi corsi, i partecipanti riceveranno un attestato di qualifica regionale, che darà loro un vantaggio significativo nel mondo del lavoro. Questo attestato dimostrerà che sono non solo giovani desiderosi di apprendere, ma anche professionisti qualificati pronti a mettersi in gioco. Questo sarà il trampolino di lancio per giovani che sapranno già muoversi nel settore lavorativo di loro interesse e presentarsi come risorse preziose per le imprese in cerca di figure professionali”, aggiunge Claudio Sinisi, presidente della Confcommercio di Andria.

Nel corso del progetto, i partecipanti avranno accesso a dati ufficiali e informazioni sulle tendenze del mercato del lavoro, sarà anche offerta una sessione di “mindset” che aiuterà i ragazzi a scoprire le loro passioni e a trasformarle in opportunità di carriera.

“Vogliamo sottolineare l’impegno profuso per la concretizzazione di questa idea da Valeria Sgaramella della Tittex, Riccardo Regano di Primi tagli e Agostino Lorusso dell’Accademia venditore efficace e Francesco Suriano di Over the net nonché presidente dei Giovani imprenditori che, insieme all’intero gruppo, ringraziamo per aver costruito e creduto in questo progetto. Senza di loro nulla sarebbe stato possibile “, conclude Sinisi.