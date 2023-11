Da un lato una Fidelis che ha ritrovato il successo rotondo dopo cinque turni di astinenza e che ora vuole sedersi stabilmente al tavolo delle grandi, dall’altro un Gallipoli più che ferito con tante incognite tra cui il cambio di guida tecnica ed una disperata necessità di punti per la salvezza. E’ la sfida che si disputerà sul neutro di San Pancrazio Salentino sul campo comunale e senza tifosi delle due squadre a caratterizzare i derby della Puglia nell’undicesima giornata di campionato di serie D. Una gara che nasconde molte insidie ed a confermarlo è il tecnico della Fidelis Francesco Farina in conferenza stampa pre gara.

Elemento statistico: le squadre andriesi nella storia non hanno mai vinto contro il Gallipoli in trasferta negli otto precedenti. Solo quattro pari è il magro bottino di una gara che ha rappresentato una classica negli anni ’70 ed un ritorno di fiamma negli anni 2000. L’ultimo precedente è uno 0 a 0 senza reti. Ma nel suo arco il tecnico Farina sa di poter avere ancora maggiori frecce dopo un periodo di appannamento a partire, per esempio, da Pablo Burzio decisivo nella sfida al Santa Maria Cilento di domenica scorsa.

In campo contro il Gallipoli ci potrebbe essere continuità con un più che positivo 4-2-3-1 e la conferma quasi in blocco degli interpreti di domenica scorsa. Ci sarà quasi certamente il classe 2005 Fratti tra i pali chiamato ad una conferma dopo la buona prestazione contro il Santa Maria Cilento, non ci sarà ancora Simone Cecere ormai però sulla via del recupero completo.

Torna l’appuntamento con Sempre Fuori per il Calcio su Telesveva, al canale 18 e su tutti i canali social, che trasmetterà la sfida a San Pancrazio Salentino in diretta live a partire dalle 14,15 con al commento la coppia Luca Guerra e Peppino Ernesto.

Il servizio completo su News24.City.