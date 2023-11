Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Giovanni Addario, segretario cittadino del PD Andria:

«Durante lo scorso Consiglio Comunale sono stati approvati i 3 provvedimenti relativi ai progetti PINQUA che hanno ottenuto ben 45 milioni di euro di finanziamento per aree verdi, per riqualificare gli immobili esistenti nelle aree prossime alle 3 stazioni ferroviarie, per incidere ulteriormente nel grande cantiere dell’interramento del tracciato urbano di Ferrotramviaria. Tutti gli interventi vengono dunque innestati sul versante ferroviario e le tre stazioni ferroviarie, Andria Sud, già realizzata, Andria centrale e Andria Nord, da completare e realizzare.

Come già detto più volte e in diverse sedi il progetto dell’interramento ferroviario non ci entusiasma. È un progetto al ribasso che non ricuce completamente la città, per cui l’auspicio è che andare ad incidere su quel tracciato con i 3 progetti PINQUA possa in qualche modo colmare le criticità di un progetto che abbiamo ereditato e sul quale non abbiamo potuto intervenire.

Nonostante avessimo sollevato perplessità circa le scelte urbanistiche fatte, siamo consapevoli che un finanziamento simile è una grossa occasione per la città, non solo dal punto di vista economico, ma anche di cambiamento e trasformazione del tessuto urbano.

Certo, ci avrebbe reso più soddisfatti avere le risorse necessarie per riqualificare anche altre zone urbane della città, ma siamo fiduciosi che questa Amministrazione riuscirà ad intercettare altri finanziamenti per ampliare e proseguire il grande obiettivo strategico di rigenerazione urbana».