In occasione della giornata mondiale degli Interact, fissata per il 5 novembre, il distretto Interact 2120 ha organizzato presso l’Istituto comprensivo Jannuzzi Di Donna la prima Assemblea Interact dal titolo “𝗜 𝗚𝗜𝗢𝗩𝗔𝗡𝗜 𝗘 𝗜𝗟 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗜𝗧𝗢𝗥𝗜𝗢: 𝗩𝗔𝗟𝗢𝗥𝗜𝗭𝗭𝗜𝗔𝗠𝗢 𝗜𝗟 𝗡𝗢𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗜𝗠𝗢𝗡𝗜𝗢 𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔𝗟𝗘”.

Al tavolo dei relatori Grazia Macario RD Interact 2120, Antonella Linsalata Presidente Sottocommissione Distrettuale Interact e RYPEN, Maria Arnese Segretario Distrettuale Interact, Rosa Maria Santovito Presidente Interact Andria Castelli Svevi e Lilla Bruno Presidente Rotary Club Castelli Svevi di Andria.

Vari sono stati gli interventi e gli spunti della giornata, tra cui quello del Governatore Distrettuale Vincenzo Sassanelli, che è intervenuto tramite videocall. Nel corso della mattinata poi, i vari Interact di Puglia e Basilicata si sono avvicendati sul palco con un unico filo conduttore: ogni club aveva il compito di valorizzare e presentare al pubblico (attraverso un lavoro PowerPoint o video) un bene architettonico della propria città, al fine di sensibilizzare alla tutela dell’arte e alla cultura i cittadini. Così da Andria a Matera, da Gallipoli a Lucera, passando per Foggia e Ostuni, i ragazzi hanno mostrato le bellezze del proprio territorio.

Dopo la conferenza ed il pranzo conviviale, il nutrito gruppo di Interactiani si è spostato presso la Basilica Santa Maria dei Miracoli, per una visita guidata ad uno dei simboli di Andria. Inizialmente la meta prefissa era il Castel del Monte, ma per il meteo avverso si è optati per la splendida Basilica.

Una giornata che certifica l’importanza della cultura, del nostro patrimonio culturale ed ambientale e della sensibilità dei giovani Interactiani, che lasciano ben sperare per il nostro futuro. Una giornata che in tutti i presenti, Interactiani, Rotariani, parenti e amici tutti, ha lasciato il segno e ha tracciato il solco per i futuri progetti distrettuali dell’ Interact.