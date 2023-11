«Pur essendo un’opera che vale, come investimento economico sul nostro territorio, quasi il doppio dell’interramento della ferrovia, oltre al vantaggio per la salute dei cittadini, continua ad esserci un assoluto silenzio. Stiamo parlando del nuovo ospedale provinciale di secondo livello da 400 posti letto con polo universitario, da realizzarsi in Contrada Macchia di Rose. Silenzio dalla Regione, che doveva assicurare il resto dei finanziamenti e l’accordo di programma per avviare, almeno, gli espropri delle aree e silenzio dalla ASL che doveva sistemare il progetto che, dopo anni, ha ancora 763 problemi da risolvere».

Una lunga nota a firma del consigliere comunale indipendente Nicola Civita e dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Doriana Faraone e Pietro Di Pilato su una serie di importanti problematiche su cui si attendono risposte per la città di Andria.

«E mentre la nostra comunità perde riferimenti importanti in ambito sanitario come il dott. Riccardo Matera, direttore del Dipartimento di Prevenzione andato in pensione, anche per il nostro ospedale Bonomo continuiamo a non vedere miglioramenti, anzi, ci sembra di assistere ad una lenta agonia, nel disinteresse generale della politica, purtroppo anche di quella cittadina. E per i tempi di attesa dei cittadini per una visita o per un esame? Tante parole ma nessun miglioramento nella sanità regionale – spiegano i tre consiglieri comunali – Del resto, c’è una confusione incredibile a livello regionale a partire dai dati degli screening dei tumori effettuati (è fondamentale poter scoprire queste terribili malattie per tempo), per finire ai semplici buoni pasto, poiché accade ingiustamente che vi sono alcuni lavoratori della sanità che li percepiscono (pochi) e tanti altri no».

«Non sono polemiche le nostre, ma osservazioni e considerazioni costruttive, per indurre chi oggi amministra a tutti i livelli, a riflettere sul proprio operato per migliorarlo. A livello comunale ci sono, a nostro sommesso avviso, cose che vanno e che non vanno per nulla – spiegano i tre consiglieri – E’ molto positivo vedere finalmente nuovi dirigenti e dipendenti al Palazzo di Città e sapere che seguiranno altri concorsi, nonostante la drammatica situazione finanziaria del nostro comune. La macchina dell’ente effettivamente era ridotta ai minimi termini. Ma non possiamo, contemporaneamente, non osservare che per il Cimitero comunale ancora non si è giunti ad una soluzione nonostante la scadenza della precedente gestione, che non si saputo più nulla circa la concessione e l’uso degli spazi pubblicitari in città, argomento che nel 2019 addirittura attirò l’attenzione della Procura e che non si procede, parole pronunciate pubblicamente dal Sindaco di Canosa, a preparare la nuova gara del servizio rifiuti il cui attuale contratto scadrà verso la metà del prossimo anno, a causa di una inerzia del Comune di Andria. La raccolta dei rifiuti in città soffre, a nostro avviso, principalmente della mancanza di controllo su quanto giornalmente viene espletato dalle ditte incaricate. Sarebbe anche tempo di fornire ai cittadini notizie su come procede la bonifica delle due discariche di rifiuti, chiarire definitivamente la questione del metano in città e di impiegare tutti i fondi disponibili per i servizi sociali, ma proprio tutti».

«Siamo molto preoccupati per la sorte della piscina comunale, sempre più in degrado poiché abbandonata e siamo allo stesso modo preoccupati poiché siamo a novembre e non abbiamo alcuna contezza di un programma di iniziative per il periodo natalizio, di cui le nostre attività avrebbero un gran bisogno – continuano i tre consiglieri – Bene sistemare Piazza Toniolo, ma va messo un punto definitivo all’esistenza del ponte Bailey che ci costa un canone ogni mese dal 2012, cioè da troppo! I tre Pinqua, pur essendo importanti interventi con 45 milioni di euro di finanziamenti, restano un sostanziale mistero per il cittadino, anche per comprendere se c’è consumo di suolo, per cui ci permettiamo di suggerire la stampa di una cartina della città con una legenda con un minimo di spiegazione di tutte le opere ultimate, in corso o previste, per dare al cittadino un’idea complessiva di quello che sta accadendo».

«Attendiamo le decisioni del Tribunale amministrativo sulla nuova bretella, ma nel frattempo la Provincia dovrebbe provvedere ad asfaltare l’attuale tratto della SP 231 (ex SS 98) che passa intorno alla nostra città, che ormai è in uno stato disastroso, ed a riattivare l’illuminazione agli svincoli ivi esistenti. Riproponiamo anche il tema dell’ingresso in città della provinciale che arriva da Bisceglie, molto pericoloso di notte e, in attesa dei 12 milioni di euro promessi dalla Regione per la sistemazione definitiva dello svincolo di Montegrosso, evidenziamo che l’attuale rotatoria va assolutamente illuminata. Questi ultimi sono tutti argomenti che coinvolgono la Provincia, per cui non possiamo che “sposare” l’analisi effettuata recentemente da una associazione cittadina, che chiede alla nostra Sindaca di candidarsi alla Presidenza della Provincia BAT, per rafforzare la rappresentanza politica della nostra città. Con l’attuale norma elettorale, Lei effettivamente è l’unica andriese che può farlo. E noi, pur essendo e restando all’opposizione, in questa particolare occasione saremmo con Lei poiché per noi la nostra città viene prima di tutto».