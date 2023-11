Dopo poco più di 4 mesi torna fruibile una importante arteria stradale di collegamento nella città di Andria e cioè via Barletta. Effetto dei lavori di interramento della ferrovia nell’abitato cittadino che proseguono senza sosta ed a ritmo piuttosto sostenuto. Da lunedì 6 novembre via Barletta, dopo aver completato anche la posa del nuovo asfalto nel tratto interessato, torna carrabile e pedonale. Concluse le opere di spostamento dei sottoservizi e sistemata la soletta sotto cui gli operai continueranno ad operare per la costruzione del tunnel in cui transiteranno i treni. La notizia è in realtà di due giorni fa a seguito di una riunione a Palazzo di Città tra l’ente comunale e la Ferrotramviaria. Di ieri, invece, la determina dirigenziale che revoca la chiusura avvenuta a fine giugno e permette di rideterminare il traffico veicolare in quell’area. Riaperta via Barletta resterà però chiusa via Vecchia Barletta su cui si continua a lavorare. Sarà ancora attiva la rotatoria provvisoria posizionata in via Lissa mentre ci saranno importanti novità anche per via Custoza dove torna il senso unico di marcia ed il parcheggio per le vetture.

Nei prossimi giorni le lavorazioni si concentreranno su via Milite Ignoto dove sarà necessario proseguire le attività di rinforzo delle paratie laterali e gli spostamenti dei sottoservizi particolarmente importanti di acqua, fogna e gas. A breve potrebbe esserci la riapertura anche di viale Gramsci con la contestuale chiusura dell’altra rotatoria attivata nei pressi del Monumento ai Caduti. Nel frattempo si lavora ancora in stazione centrale ed alle strutture del nuovo mercato ortofrutticolo in zona PIP. Quasi concluso il montaggio dei prefabbricati si passerà a tutta la parte impiantistica prima delle rifiniture. Obiettivo è per inizio anno spostare la struttura che da cinquant’anni accoglie il mercato in via Barletta alla nuova in viale della Costituzione.

Nel dettaglio le disposizioni su via Barletta:

a) – REVOCA della CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE e PEDONALE dell’attraversamento

ferroviario di Via Barletta, in entrambi i sensi di marcia dei veicoli;

b) – i veicoli che percorrono la viabilità alternativa alle chiusure di Via Vecchia Barletta e

Via Barletta, provenienti dalla rotatoria provvisoria di Via Lissa, giunti sull’intersezione stradale

di Via Barletta avranno l’obbligo di STOP – DARE LA PRECEDENZA ai veicoli transitanti nei due

sensi di marcia su Via Barletta;

c) – i veicoli che percorrono Via Barletta con direzione Barletta, giunti sull’intersezione con

la viabilità alternativa che conduce alla rotatoria provvisoria, avranno l’obbligo di non poter

svoltare a sinistra, ma di proseguire diritto;

d) – via CUSTOZA, nel tratto da Via Barletta a Via Lissa, ripristino del SENSO UNICO di

marcia nella medesima direzione ed eliminazione del Divieto di Fermata e sosta dei veicoli

ambo i lati, e ripristino della sosta dei veicoli ambo i lati;

e) – i veicoli in transito su Via Custoza, provenienti da Via Martiri di Belfiore, giunti in

corrispondenza dell’intersezione con Via Lissa, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra su Via

Lissa;