Avanzano i tratti di strade urbane interessate dalle manutenzioni. Completate viale Gramsci e i tratti fortemente dissestati di via Giovane Italia e via Ospedaletto in prossimità dell’ex passaggio a livello.

«Detti interventi rappresentano la fase conclusiva delle lavorazioni sui sottoservizi da parte di Enel, con cui ricordo, abbiamo stretto un accordo che prevede il rifacimento dell’asfalto per l’intera sezione stradale.

Seguirà la manutenzione di via Trani in continuità con viale Gramsci.

Siamo nel frattempo a lavoro per appaltare numerose altre strade, tra cui via Barletta, via vecchia Barletta, viale Ovidio, lo stesso completamento di via Giovane Italia e tante altre strade su cui daremo puntuali informazioni.