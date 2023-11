«Quello accaduto la scorsa sera conferma che tra le tante criticità che questa amministrazione ha apportato alla città, la mancata sicurezza è forse quella più marcata», scrive in una nota Gaetano Scamarcio di Generazione Catuma.

«Andria, che oramai assomiglia sempre più a Gotham City, si rende luogo di un triste episodio di violenza nel pieno centro cittadino con due poveri ragazzi aggrediti da una banda di 20 teppisti, Generazione Catuma si stringe attorno alle vittime della violenza, augurandogli una pronta guarigione, e chiede al Sindaco Bruno e all’assessore all’INsicurezza Colasuonno di intervenire, non solo a parole, ma con soluzioni per arginare il problema che, dopo l’episodio di aggressione a stampo omofobo avvenuta nei giorni scorsi, si arricchisce dell’ennesima dimostrazione di città allo sbando – continua Scamarcio -.

Il tutto a pochi giorni dalla visita del Ministro dell’Interno Piantedosi che ha mostrato vicinanza al territorio e confermato il potenziamento delle forze dell’ordine nel territorio, ma è compito dell’amministrazione garantire il livello minimo di sicurezza per i cittadini e dare un’impronta di legalità alla Città. Consigliamo a sindaco e assessore – conclude Scamarcio – di fare meno dirette social e passeggiate tra gli ulivi e più azioni concrete per il bene di Andria».