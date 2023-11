L’aggravarsi dei conflitti in varie parti del Pianeta hanno indotto l’Amministrazione Comunale a scegliere di accorpare la Festa delle Forze Armate (del 4 novembre) alla Giornata Internazionale delle Nazioni Unite per la prevenzione dello sfruttamento dell’ambiente in situazioni di guerra e di conflitto armato, istituzionalmente fissata dall’ONU per il giorno 6 novembre. L’iniziativa combinata, si propone di sensibilizzare la collettività sul significato della Festa dell’Unità Nazionale ma anche sugli effetti dannosi prodotti dalle varie guerre sull’ambiente.

«Non può esistere una pace duratura se vengono distrutte le risorse naturali e gli ecosistemi sui quali si basano i mezzi di sussistenza delle popolazioni», si legge in una nota da palazzo di città. «Su questi aspetti, si è fatto un percorso di approfondimento e di coinvolgimento degli studenti, per tentare di renderli sempre più protagonisti consapevoli delle celebrazioni e/o festività a cui vengono chiamati ad assistere, condividendole nello spirito e nel significato più ampio. La Città è invitata a partecipare, pertanto, il giorno 6 novembre con incontro alle ore 9.45 presso il Monumento ai Caduti».

Alle ore 10.00 prenderà il via la manifestazione con la deposizione di una corona di alloro ai caduti di tutte le guerre; seguirà un momento di riflessione a cura delle istituzioni scolastiche cittadine; poi la preghiera commemorativa e di benedizione di tutte le vittime di guerra.