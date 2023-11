Secondo pareggio di fila, quinta partita consecutiva senza vittorie ma la sensazione di aver ritrovato tracce di quella squadra che aveva stupito a inizio stagione. Eredità dalla trasferta di Pagani per la Fidelis Andria. Sfida dalle varie sfumature, quella del Torre. Avviata dal vantaggio andriese con Scaringella, passata per la rimonta campana con Faiello e Langella e chiusa dal pareggio di Strambelli. L’allenatore biancoazzurro Francesco Farina evidenzia un errore da non ripetere.

Determinante nell’economia della partita, secondo l’allenatore, è stato il pareggio nel recupero del primo tempo griffato da Faiello. Sia sul centro dell’1-1 che su quello del 2-1 il portierino Fratti non sembra esente da colpe.

Al Torre si è visto un centrocampo inedito, formato da Giambuzzi, Sciaudone e Sasanelli. Corretto in corso d’opera con l’avanzamento di Riefolo e gli ingressi di Feola e Bottalico. Infermeria e parco under sono le due note dolenti oggi in casa Fidelis.

Domenica sarà tempo di cercare la vittoria assente in campionato dall’1 ottobre. Al Degli Ulivi arriva il Santa Maria Cilento, avversario in risalita grazie a tre vittorie consecutive.

