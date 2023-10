Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Gaetano Scamarcio, di Generazione Catuma:

«Andria è una città sempre più sporca sicuramente colpa di pochi incivili, ma anche di chi dovrebbe occuparsi della pulizia quotidiana e invece è troppo occupato a perdere finanziamenti (da ultimo quello di 60.000€ per la rimozione di amianto) e a fare conferenze stampa in pompa magna per festeggiare dati sull’inquinamento che non sono per niente incoraggianti. Per questo, noi di Generazione Catuma, abbiamo deciso di prendercene cura in prima persona. Non sarà un’iniziativa isolata inizieremo domenica mattina dal quartiere Europa con scope, palette, guanti e tanta buona volontà e siamo pronti a replicare l’iniziativa ovunque ce ne sia bisogno. Chiunque voglia dare una mano è il benvenuto, invitiamo ufficialmente anche il sindaco Bruno e l’assessore Losappio a rimboccarsi le maniche assieme a noi».